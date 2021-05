Covid, da oggi in Abruzzo partono le vaccinazioni nei piccoli comuni (Di lunedì 24 maggio 2021) L'Aquila - Parte oggi in Abruzzo la “campagna vaccinale di prossimità”, riservata ai piccoli e piccolissimi comuni delle aree interne della regione. La prima fase l’iniziativa riguarderà alcuni centri delle province di Chieti e L’Aquila, dove sono presenti la maggior parte di questa tipologia di comuni con popolazione inferiore ai 500 abitanti. “Le vaccinazioni saranno eseguite dai team vaccinali militari messi a disposizione dalla Struttura commissariale del generale Figliuolo, che ha esteso il programma già predisposto per le isole minori anche ai paesi montani in cui vivono soprattutto anziani e dove la viabilità per raggiungere gli hub vaccinali è più difficoltosa”. I team si recheranno nei centri in una giornata prestabilita e sottoporranno a vaccinazione l’intera ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di lunedì 24 maggio 2021) L'Aquila - Parteinla “campagna vaccinale di prossimità”, riservata aissimidelle aree interne della regione. La prima fase l’iniziativa riguarderà alcuni centri delle province di Chieti e L’Aquila, dove sono presenti la maggior parte di questa tipologia dicon popolazione inferiore ai 500 abitanti. “Lesaranno eseguite dai team vaccinali militari messi a disposizione dalla Struttura commissariale del generale Figliuolo, che ha esteso il programma già predisposto per le isole minori anche ai paesi montani in cui vivono soprattutto anziani e dove la viabilità per raggiungere gli hub vaccinali è più difficoltosa”. I team si recheranno nei centri in una giornata prestabilita e sottoporranno a vaccinazione l’intera ...

