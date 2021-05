Buon compleanno Bob Dylan | i primi 80 anni del piccolo grande cantastorie

Leggi su amica

(Di lunedì 24 maggio 2021) Il bianco e nero di un ragazzino dai capelli arruffati, la chitarra sempre in mano e l’armonica che sfiora le labbra: Bob. Un ragazzino che, attraversando generazioni di musica, oggi compie 80. Nel mezzo ci sono 39 album in studio, un Premio Nobel, un Oscar, un Pulitzer e dieci Grammy. Bobnel 1965, a New York. Era “nato” 3prima, quando Robert Allen Zimmerman (24 maggio 1941) decise di cambiare legalmente nome. Foto Getty Giusto per capire immediatamente l’impossibilità di etichettare un personaggio come lui. Prima vera figura di cantautore, fua inaugurare il filone del folk-rock. Così come fu suo il primo album doppio nella storia del rock: Blonde on Blonde, uscito nel 1966. Blonde on blonde, il primo album doppio della storia del rock: by Bob, ...