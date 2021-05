Vaccino Covid, lo studio: Pfizer e Astrazeneca molto efficaci contro variante indiana (Di domenica 23 maggio 2021) I vaccini di Pfizer/BioNTech e Astrazeneca contro il Covid - 19 sono " molto efficaci " contro la variante indiana dopo la somministrazione della seconda dose . E' quanto risulta da uno studio di ... Leggi su quotidiano (Di domenica 23 maggio 2021) I vaccini di/BioNTech eil- 19 sono "ladopo la somministrazione della seconda dose . E' quanto risulta da unodi ...

Advertising

RobertoBurioni : Riassunto varianti dopo la tappa del Giro. Preoccupante l'incremento della contagiosità (non sottovalutatela!), mol… - sole24ore : Covid, per i furbetti del vaccino la seconda dose può attendere - MediasetTgcom24 : Covid, gli Usa: 'Non chiederemo la prova del vaccino a turisti' #Coronavirus - robertodp1958 : RT @Marco_dreams: Ieri sera, intanto che guardavate l’Eurovision, hanno fatto su Rai2 un servizio sul Brasile. Allucinante. Il Presidente c… - mapiele : RT @ImolaOggi: Dosi Novavax non approvate - si offrono per la sperimentazione, 15mila volontari beffati: non risultano vaccinati, niente pa… -