Strage di Capaci | Mattarella a Palermo nella giornata del ricordo di Giovanni Falcone

Il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, nell'Aula Bunker dell'Ucciardone per ricordare la Strage di Capaci, del 23 maggio del 1992, dove vennero uccisi Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, anche lei magistrato, e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Vi furono 23 feriti, fra i quali gli agenti Paolo Capuzza, Angelo Corbo, Gaspare Cervello e l'autista giudiziario Giuseppe Costanza L'articolo proviene da Firenze Post.

