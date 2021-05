Semplificazioni | Fornaro | ‘massimo ribasso e subappalti non sono futuro Italia’

(Di domenica 23 maggio 2021) Roma, 23 mag. (Adnkronos) – “Il ritorno alle gare al massimoe la liberalizzazione deinon posessere l’asse portante deldell’Italia. Il Governo si fermi e si trovino altre soluzioni per velocizzare gli appalti e la realizzazione delle opere pubbliche”. Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Col decretoritornano i subappalti senza soglia. L'attuale limite del 40% - ... con Leu che, con il capogruppo alla camera Federico, parla di "Liberalizzare l'utilizzo senza ...A stabilirlo è il Decretopresentato lo scorso luglio che, tra le altre cose, ... a parlarne è stato Claudio, Chief Sales Officer, PagoPa che ha affermato come siano state ...Roma, 23 mag. (Adnkronos) – “Il ritorno alle gare al massimo ribasso e la liberalizzazione dei subappalti non possono essere l’asse portante del futuro dell’Italia. Il Governo si fermi e si trovino al ...La bozza del decreto Semplificazioni – che dovrebbe andare in consiglio ... e alle mafie e della massima tutela della sicurezza di chi lavora», conclude Fornaro.