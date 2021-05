Pirlo: «Mi vedo al 100% sulla panchina della Juve ma non sono io che decido» (Di domenica 23 maggio 2021) Andrea Pirlo, tecnico della Juve, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Bologna: le sue parole Andrea Pirlo, tecnico della Juve, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Bologna. Le sue parole. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI OBIETTIVI E FUTURO – «Per me era importante continuare il lavoro iniziato questa estate. Abbiamo vinto la Coppa Italia e portato la squadra in Champions, era importantissimo. Le parole le lasciamo a chi dovrà decidere in futuro, io mi sono sempre impegnato al massimo per portare la squadra all’obiettivo». DYBALA – «Normale che un giocatore come lui cambi il livello di ogni squadra. Purtroppo non lo abbiamo mai avuto a disposizione. ha avuto un infortunio, un’infezione, un problema al ginocchio. ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 23 maggio 2021) Andrea, tecnico, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Bologna: le sue parole Andrea, tecnico, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Bologna. Le sue parole. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI OBIETTIVI E FUTURO – «Per me era importante continuare il lavoro iniziato questa estate. Abbiamo vinto la Coppa Italia e portato la squadra in Champions, era importantissimo. Le parole le lasciamo a chi dovrà decidere in futuro, io misempre impegnato al massimo per portare la squadra all’obiettivo». DYBALA – «Normale che un giocatore come lui cambi il livello di ogni squadra. Purtroppo non lo abbiamo mai avuto a disposizione. ha avuto un infortunio, un’infezione, un problema al ginocchio. ...

