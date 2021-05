Pioli: 'In Champions con merito, sono felice. Noi al vertice per tutta la stagione' (Di domenica 23 maggio 2021) "Abbiamo dimostrato di meritare il secondo posto in classifica, siamo stati al vertice per tutto il campionato". Stefano Pioli è raggiante dopo aver raggiunto la qualificazione Champions con una ... Leggi su gazzetta (Di domenica 23 maggio 2021) "Abbiamo dimostrato di meritare il secondo posto in classifica, siamo stati alper tutto il campionato". Stefanoè raggiante dopo aver raggiunto la qualificazionecon una ...

Advertising

AntoVitiello : #Pioli: “E’ la partita della svolta. La squadra è motivata, siamo pronti per dare il massimo. Bisogna fare l'ultimo… - AndreaBricchi77 : È giusto che in Champions ci vadano Cuadrado e Calvarese, perché Calhanoglu, Leao, Meité e Castillejo non possono:… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MILAN - Pioli: 'Meritiamo la qualificazione in Champions, lavoro stupendo col club' - susydigennaro : RT @napolimagazine: MILAN - Pioli: 'Meritiamo la qualificazione in Champions, lavoro stupendo col club' - Causio76 : RT @CalcioDatato: Overperformer dal post-lockdown, in Champions con merito dopo i 3 punti ottenuti soffrendo pochissimo contro i giganti di… -