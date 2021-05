Ne usciremo migliori grazie ad un viaggio in Vespa (Di domenica 23 maggio 2021) Avete presente la Vespa con cui Gregory Peck e Audrey Hepburn girano spensierati per Roma? Ecco, ora immaginate la stessa Vespa in giro per l’Europa. In sella non c’è Gregory Peck, ma Andrea Fucile, un simpatico ed intraprendete ragazzo che ha deciso di girare l’Europa su uno tra i simboli più iconici e rappresentativi della nostra cultura. La Vespa, appunto. Andrea è partito da Calopezzati in provincia di Cosenza il 7 maggio. La sua prima tappa è stata Matera. Io l’ho incontrato a Ginevra, dove si è fermato per conoscere qualche adepto del Vespa Club e per una pausa a base di pizza, rigorosamente italiana. Tra un boccone e l’altro, è stato così gentile da rispondere alle mie domande. Perché incontrare uno che di punto in bianco decide di attraversare l’Europa in Vespa è raro e mi ha incuriosito ... Leggi su distantimaunite (Di domenica 23 maggio 2021) Avete presente lacon cui Gregory Peck e Audrey Hepburn girano spensierati per Roma? Ecco, ora immaginate la stessain giro per l’Europa. In sella non c’è Gregory Peck, ma Andrea Fucile, un simpatico ed intraprendete ragazzo che ha deciso di girare l’Europa su uno tra i simboli più iconici e rappresentativi della nostra cultura. La, appunto. Andrea è partito da Calopezzati in provincia di Cosenza il 7 maggio. La sua prima tappa è stata Matera. Io l’ho incontrato a Ginevra, dove si è fermato per conoscere qualche adepto delClub e per una pausa a base di pizza, rigorosamente italiana. Tra un boccone e l’altro, è stato così gentile da rispondere alle mie domande. Perché incontrare uno che di punto in bianco decide di attraversare l’Europa inè raro e mi ha incuriosito ...

