L'Inter chiude in bellezza: manita all'Udinese e quota 91 punti (Di domenica 23 maggio 2021) L'Inter onnivora si sbrana anche l'Udinese (unica avversaria contro cui non aveva ancora vinto e segnato) e onora nel migliore dei modi il 19° scudetto, poi consegnato a capitan Handanovic. In un ...

