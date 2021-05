La Roma saluta Fonseca: 'Affrontate insieme difficoltà inedite' (Di domenica 23 maggio 2021) Roma - Quella contro lo Spezia sarà l'ultima partita di Paulo Fonseca sulla panchina della Roma . Il tecnico portoghese lascerà il club giallorosso che ha già annunciato ormai un mese fa l'arrivo di ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 23 maggio 2021)- Quella contro lo Spezia sarà l'ultima partita di Paulosulla panchina della. Il tecnico portoghese lascerà il club giallorosso che ha già annunciato ormai un mese fa l'arrivo di ...

