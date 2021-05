Isola, ex tronista geloso dei naufraghi: l’attacco insospettisce (Di domenica 23 maggio 2021) Polemiche sull’Isola dei Famosi: stavolta però arrivano dalla terraferma, per la precisione dall’Italia, dove un ex tronista ha accusato i “naufraghi”. Lorenzo Riccardi (screenshot instagram)Per il programma Non succederà più su Radio Radio l’ex tronista di Uomini e Donne Lorenzo Riccardi è stato protagonista. Il Vip ha raccontato malumori e perplessità riguardo all’edizione 2021 dell’Isola dei Famosi alla giornalista Giada Di Miceli. Accuse che però hanno lasciato un retrogusto di uva acerba, come quella che anelava la volpe della nota favola. Ma andiamo per ordine: Lorenzo Riccardi ha partecipato in veste di tronista al programma di Maria De Filippi Uomini e Donne. Ha poi cercato invano di essere selezionato per l‘Isola dei Famosi e per il Grande Fratello VIP. ... Leggi su cityroma (Di domenica 23 maggio 2021) Polemiche sull’dei Famosi: stavolta però arrivano dalla terraferma, per la precisione dall’Italia, dove un exha accusato i “”. Lorenzo Riccardi (screenshot instagram)Per il programma Non succederà più su Radio Radio l’exdi Uomini e Donne Lorenzo Riccardi è stato protagonista. Il Vip ha raccontato malumori e perplessità riguardo all’edizione 2021 dell’dei Famosi alla giornalista Giada Di Miceli. Accuse che però hanno lasciato un retrogusto di uva acerba, come quella che anelava la volpe della nota favola. Ma andiamo per ordine: Lorenzo Riccardi ha partecipato in veste dial programma di Maria De Filippi Uomini e Donne. Ha poi cercato invano di essere selezionato per l‘dei Famosi e per il Grande Fratello VIP. ...

