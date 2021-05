Inter Udinese 2-0 LIVE: squadre a riposo. Decidono Young ed Eriksen (Di domenica 23 maggio 2021) Allo stadio San Siro, il match valido per la 38ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Inter e Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “San Siro”, Inter e Udinese si affrontano nel match valido per la 38ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Inter Udinese 0-0 MOVIOLA FINISCE IL PRIMO TEMPO. I nerazzurri comandano 2-0 grazie alle reti di Young ed Eriksen. 45? RECUPERO – Due minuti di extra time. 43? GOL Inter – Ancora Eriksen su punizione! Raddoppiano i nerazzurri. 42? PUNIZIONE Inter – Atterrato Gagliardini al limite dell’area, punizione invitante per i nerazzurri. 40? OCCASIONE Udinese – Buona ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 23 maggio 2021) Allo stadio San Siro, il match valido per la 38ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “San Siro”,si affrontano nel match valido per la 38ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA FINISCE IL PRIMO TEMPO. I nerazzurri comandano 2-0 grazie alle reti died. 45? RECUPERO – Due minuti di extra time. 43? GOL– Ancorasu punizione! Raddoppiano i nerazzurri. 42? PUNIZIONE– Atterrato Gagliardini al limite dell’area, punizione invitante per i nerazzurri. 40? OCCASIONE– Buona ...

