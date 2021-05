Inter, Bonolis: “Spero che Conte possa continuare il suo lavoro in nerazzurro” (Di domenica 23 maggio 2021) “Oggi sto provando un senso di goduria, tanta goduria. È difficile poter fare un podio dei giocatori migliori, quando una squadra si comporta da squadra. Però se devo parlare dei punti, sicuramente quando abbiamo ottenuto le importanti vittorie con i due gol di Darmian, quindi direi lui. E poi Conte è il ferro su cui è si è avvitato tutto questo: speriamo di poter continuare questo sogno con il suo lavoro. Mi auguro che l’Inter possa inserire quei tasselli giusti per poter competere su tutti i fronti. La partita più bella? Inter-Juve 2-0, quando abbiamo vinto mi è tornata quell’emozione che si prova a vent’anni. Quando la squadra si è convinta di poter fare quello step in più, ho visto la squadra muoversi come un solo uomo”. Con queste parole intrise di orgoglio, Paolo ... Leggi su sportface (Di domenica 23 maggio 2021) “Oggi sto provando un senso di goduria, tanta goduria. È difficile poter fare un podio dei giocatori migliori, quando una squadra si comporta da squadra. Però se devo parlare dei punti, sicuramente quando abbiamo ottenuto le importanti vittorie con i due gol di Darmian, quindi direi lui. E poiè il ferro su cui è si è avvitato tutto questo: speriamo di poterquesto sogno con il suo. Mi auguro che l’inserire quei tasselli giusti per poter competere su tutti i fronti. La partita più bella?-Juve 2-0, quando abbiamo vinto mi è tornata quell’emozione che si prova a vent’anni. Quando la squadra si è convinta di poter fare quello step in più, ho visto la squadra muoversi come un solo uomo”. Con queste parole intrise di orgoglio, Paolo ...

Advertising

TuttoMercatoWeb : Bonolis attacca la Juventus: 'Nonostante lo scudetto dell'Inter, la storia non è cambiata' - junews24com : Bonolis punge: «La vittoria contro la Juve è stata la più importante» - - Xacorm : Io sono l’Inter! #Bonolis #IMScudetto #Inter - TUTTOINTER : RT @TUTTOINTER: #Bonolis dovrebbe e meriterebbe, di essere assunto dall'@Inter per gestire la comunicazione e le dichiarazioni pubbliche - SpazioInter : Bonolis: 'Mi auguro che l'Inter continui così, inserendo dei tasselli per poter competere su tre fronti' -… -