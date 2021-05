Forza Italia attacca ancora il ddl Zan | ' Serve una legge non divisiva'

(Di domenica 23 maggio 2021) Tutto perché il ddl zan non deve passare: il mio ddl contro l'omofobia ''nasce per affrontare un problema e anche per smentire una volta per tutte la rappresentazione che prova a fare la sinistra del ...

Ultime Notizie dalla rete : Forza Italia

outstream Lo ha detto Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppoal Senato e responsabile del movimento azzurro per i rapporti con gli alleati, in un'intervista al Giornale. ''La violenza,...lo dice da tempo: per semplificare davvero bisogna abolire o quantomeno rivedere in modo invasivo il Codice degli appalti. Occorre accelerare in questa direzione - per creare opportunità ...Aria di ottimismo (secondo Gasparri) all’interno del Centro-destra, che si appresta ad aver vita facile in tutte le elezioni amministrative nelle grandi città. Una visione tutta da verificare, ma seco ...Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo al Senato: "Sediamoci attorno a un tavolo e individuiamo la strada migliore per approvare una legge che sia davvero utile e di tutti e non solo di una parte'' ...