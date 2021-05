Formula 1, il GP di Monaco LIVE. Problemi per Leclerc: il monegasco non prenderà parte alla gara (Di domenica 23 maggio 2021) Formula 1, il GP di Monaco. Leclerc in pole position, Hamilton chiamato ad una rimonta. Monaco – Formula 1, il GP di Monaco. Verstappen in pole position davanti a Bottas e Sainz. Lewis Hamilton chiamato alla rimonta. Leclerc non prenderà parte alla gara per l’incidente nelle qualifiche. STARTING GRIDYoung guns on the front row, Mercedes-Ferrari duel on the second, and Sewis on Row 4 Yep… this grid will do nicely #MonacoGP #F1 pic.twitter.com/FUHKLDdaZw— Formula 1 (@F1) May 22, 2021 Formula 1, il GP di Monaco LIVE partenza in salita per Charles Leclerc. La ... Leggi su newsmondo (Di domenica 23 maggio 2021)1, il GP diin pole position, Hamilton chiamato ad una rimonta.1, il GP di. Verstappen in pole position davanti a Bottas e Sainz. Lewis Hamilton chiamatorimonta.nonper l’incidente nelle qualifiche. STARTING GRIDYoung guns on the front row, Mercedes-Ferrari duel on the second, and Sewis on Row 4 Yep… this grid will do nicely #GP #F1 pic.twitter.com/FUHKLDdaZw—1 (@F1) May 22, 20211, il GP dinza in salita per Charles. La ...

