Finale playoff di B | al Venezia il primo round | 1 - 0 al Cittadella

(Di domenica 23 maggio 2021)- Ilsi aggiudica ildellacon ile "vede" la Serie A. Ai Paolo Zanetti basta un gol di Di Mariano in apertura di secondo tempo per mettersi in ...

Advertising

Lega_B : ???? Fischio finale al Tombolato. Il gol di #DiMariano regala al @VeneziaFC_IT una vittoria fondamentale nella final… - Lega_B : ??? Ne resterà soltanto una! Chi tra @ascittadella73 e @VeneziaFC_IT conquisterà l’ultima promozione? Alle 21.15 c’è… - ilPostSport : L’ultima promozione in Serie A si deciderà tra due squadre a lungo sottovalutate, entrambe venete ma molto diverse:… - ilnonnosimpson : RT @Lega_B: ???? Fischio finale al Tombolato. Il gol di #DiMariano regala al @VeneziaFC_IT una vittoria fondamentale nella finale d’andata d… - TuttoVenezia : ?? Il #Venezia, con un gol di #DiMariano, porta a casa una vittoria fondamentale nella finale di andata contro il… -

Ultime Notizie dalla rete : Finale playoff

CITTADELLA - Il Venezia si aggiudica il primo round dellacon il Cittadella e "vede" la Serie A. Ai Paolo Zanetti basta un gol di Di Mariano in apertura di secondo tempo per mettersi in una posizione di vantaggio in vista della gara di ritorno ...Il Venezia si è aggiudicato il primo round delladi Serie B: Cittadella battuto in casa per 1 - 0 Il Venezia si è aggiudicato il primo round delladi Serie B. L'1 - 0 conquistato dalla squadra di Zanetti in casa del ...CITTADELLA VENEZIA FINALE PAGELLE - Il primo atto della finale playoff se l'è aggiudicato il Venezia, che ha battuto per 1-0 il Cittadella.Stampa La semifinale playoff, secondo atto, sorride di nuovo a Melendugno. Ad Otranto, le pugliesi battono la P2P con lo stesso risultato dell’andata (3-1, parziali 18-25, 25-22, 25-19, 25-17) e conqu ...