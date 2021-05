F1, nuova griglia di partenza GP Monaco: Charles Leclerc non parte a Montecarlo (Di domenica 23 maggio 2021) La Ferrari di Charles Leclerc non prenderà parte al GP di Monaco: il monegasco non sarà al via nella gara di casa a causa dei danni rimediati dalla sua Ferrari dopo l’incidente occorso subito dopo aver fatto segnare il crono che era valso la pole position. Nel giro di formazione, riferisce Sky Sport, il monegasco ha provato a cambiare le marce e poi a scalarle, ma non ce l’ha fatta, rientrando sconsolato ai box. Il pilota monegasco non partirà anche a causa di problemi al semiasse destro, quello del lato della vettura coinvolto nell’incidente di ieri. Di seguito la nuova griglia di partenza del GP di Monaco 2021: davanti a tutti ora partirà la Red Bull di Max Verstappen, con Valtteri Bottas secondo. Carlos Sainz entra in zona podio, ... Leggi su oasport (Di domenica 23 maggio 2021) La Ferrari dinon prenderàal GP di: il monegasco non sarà al via nella gara di casa a causa dei danni rimediati dalla sua Ferrari dopo l’incidente occorso subito dopo aver fatto segnare il crono che era valso la pole position. Nel giro di formazione, riferisce Sky Sport, il monegasco ha provato a cambiare le marce e poi a scalarle, ma non ce l’ha fatta, rientrando sconsolato ai box. Il pilota monegasco non partirà anche a causa di problemi al semiasse destro, quello del lato della vettura coinvolto nell’incidente di ieri. Di seguito ladidel GP di2021: davanti a tutti ora partirà la Red Bull di Max Verstappen, con Valtteri Bottas secondo. Carlos Sainz entra in zona podio, ...

Advertising

BMWMCVerona : Il BMW Motorrad WorldSBK Team parte dalla terza posizione in griglia e ottiene il primo risultato tra i primi sei p… - BMWMCVerona : Il BMW Motorrad WorldSBK Team parte dalla terza posizione in griglia e ottiene il primo risultato tra i primi sei p… - lulopdotcom : #automotive #pirelli #worldsbk Protagoniste del Pirelli Aragón Round le novità della P lunga: la soluzione da quali… - scaligerabasket : Numeri ?? Curiosità ? L’analisi sulla squadra avversaria Urania Basket La griglia playoff ?? Le informazioni per res… - cerco_lavoro : Offerte Lavoro Cuoco: Cercasi cuoco addetto alla griglia per nuova apertura a Buttigliera Alta. Requisiti: - esperi… -