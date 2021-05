Doom II ha dei Revenant con dei vestiti molto particolari. John Romero in persona svela l'arcano (Di domenica 23 maggio 2021) Secondo voi, che cosa indossa esattamente il Revenant di Doom II? Questa è la domanda che i fan si stanno ponendo in questi giorni, sebbene il titolo sia uscito nel 1994. Nel gioco, il Revenant è un demone dotato di armatura con lanciamissili, in grado di infliggere gravi danni, ma il suo abbigliamento inferiore è quello che fa discutere: si tratta di pantaloni rossi strappati, oppure di carne lacerata? A causa degli evidenti limiti grafici, le sprite originali non possono fornire una risposta definitiva: ognuno, molto semplicemente, può vederci quello che vuole. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di domenica 23 maggio 2021) Secondo voi, che cosa indossa esattamente ildiII? Questa è la domanda che i fan si stanno ponendo in questi giorni, sebbene il titolo sia uscito nel 1994. Nel gioco, ilè un demone dotato di armatura con lanciamissili, in grado di infliggere gravi danni, ma il suo abbigliamento inferiore è quello che fa discutere: si tratta di pantaloni rossi strappati, oppure di carne lacerata? A causa degli evidenti limiti grafici, le sprite originali non possono fornire una risposta definitiva: ognuno,semplicemente, può vederci quello che vuole. Leggi altro...

