Contrabbando a Napoli, 265 kg di sigarette in casa: arrestata 47enne (Di domenica 23 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoDurante la mattinata di ieri mattina gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato hanno effettuato un controllo in vico Martiri d'Otranto presso l'abitazione di una donna dove hanno rinvenuto 25 scatole di cartone contenenti 13250 pacchetti di tabacchi lavorati esteri privi del marchio del Monopolio di Stato per un peso di circa 265 kg. A.V., 47enne napoletana, è stata arrestata per Contrabbando di tabacchi lavorati esteri. I poliziotti, inoltre, hanno sequestrato, in un appartamento disabitato all'interno dello stesso palazzo, altri 5550 pacchetti di tabacchi lavorati esteri privi del marchio del Monopolio di Stato per un peso di circa 111 kg L'articolo proviene da Anteprima24.it.

