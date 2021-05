Caro Draghi, prima vengono i poveri. E’ l’ora di avviare un reale processo di umanizzazione della società (Di domenica 23 maggio 2021) di Biagio Maimone Il Governo non può eludere la necessità di destinare, in via prioritaria, sostegni economici anche ai cittadini più poveri, tra cui si annoverano anche gli anziani indigenti e coloro che, ogni giorno, si mettono in fila per ricevere il pasto quotidiano da chi fa beneficenza. In seguito alle chiusure necessarie per fronteggiare la pandemia i poveri sono aumentati. Su tale drammatica realtà occorre incisivamente intervenire. Noi chiediamo, pertanto, che siano i più deboli fisicamente e socialmente a ricevere, per primi, l’adeguato aiuto economico da parte del Governo. La popolazione povera non può essere subalterna ai ricchi che posseggono, rispetto ai poveri, i mezzi per difendersi dalla crisi causata dalla pandemia. prima il popolo e poi le classi agiate, che, in misura diversa, senza dubbio, sono ... Leggi su ildenaro (Di domenica 23 maggio 2021) di Biagio Maimone Il Governo non può eludere la necessità di destinare, in via prioritaria, sostegni economici anche ai cittadini più, tra cui si annoverano anche gli anziani indigenti e coloro che, ogni giorno, si mettono in fila per ricevere il pasto quotidiano da chi fa beneficenza. In seguito alle chiusure necessarie per fronteggiare la pandemia isono aumentati. Su tale drammatica realtà occorre incisivamente intervenire. Noi chiediamo, pertanto, che siano i più deboli fisicamente e socialmente a ricevere, per primi, l’adeguato aiuto economico da parte del Governo. La popolazione povera non può essere subalterna ai ricchi che posseggono, rispetto ai, i mezzi per difendersi dalla crisi causata dalla pandemia.il popolo e poi le classi agiate, che, in misura diversa, senza dubbio, sono ...

