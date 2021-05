Cade dal dirupo e muore: procura dispone il sequestro del sentiero (Di domenica 23 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoVallo della Lucania (Sa) – Dopo la morte della piccola Margarita, la bimba tedesca di 4 anni, la procura della Repubblica di Vallo della Lucania (Salerno) ha disposto il sequestro del sentiero dei Fortini a Palinuro. Il procuratore capo Antonio Ricci e il sostituto procuratore Antonio Pizzi, incaricheranno dei consulenti che dovranno valutare lo stato dei luoghi ed effettuare ulteriori accertamenti per appurare eventuali responsabilità. Secondo una prima ricostruzione la bimba, mentre stava facendo trekking con i genitori, le tre sorelline ed il fratellino, si è improvvisamente allontanata, trovando sul suo cammino lo strapiombo. Un volo in acqua da un’altezza di circa 30 metri che si è rivelato fatale. L’esame esterno effettuato dal medico legale Adamo Maiese ha ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 23 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoVallo della Lucania (Sa) – Dopo la morte della piccola Margarita, la bimba tedesca di 4 anni, ladella Repubblica di Vallo della Lucania (Salerno) ha disposto ildeldei Fortini a Palinuro. Iltore capo Antonio Ricci e il sostitutotore Antonio Pizzi, incaricheranno dei consulenti che dovranno valutare lo stato dei luoghi ed effettuare ulteriori accertamenti per appurare eventuali responsabilità. Secondo una prima ricostruzione la bimba, mentre stava facendo trekking con i genitori, le tre sorelline ed il fratellino, si è improvvisamente allontanata, trovando sul suo cammino lo strapiombo. Un volo in acqua da un’altezza di circa 30 metri che si è rivelato fatale. L’esame esterno effettuato dal medico legale Adamo Maiese ha ...

