Atp Lione 2021, il montepremi e il prize money con Jannik Sinner (Di domenica 23 maggio 2021) Il montepremi e il prize money dell’Atp 250 di Lione 2021, torneo in programma dal 16 al 22 maggio. Jannik Sinner è tra i favoriti dell’appuntamento su terra rossa in Francia, dopo l’eliminazione al secondo turno degli Internazionali per mano di Rafael Nadal. Presenti anche altri giocatori di rilievo come Goffin e Schwartzman. Il prize money complessivo è di 419.470 euro, con il vincitore che percepirà oltre a 250 punti Atp anche una cifra attorno ai 41 mila euro. Circa 5 mila euro sono stanziati per il primo turno. Di seguito la suddivisione nel dettaglio dal primo turno alla finale del torneo di Lione. PRIMO TURNO: €5.415 (0 punti) SECONDO TURNO: €9.000 (20 punti) QUARTI DI FINALE: €14.000 (45 punti) SEMIFINALE: ... Leggi su sportface (Di domenica 23 maggio 2021) Ile ildell’Atp 250 di, torneo in programma dal 16 al 22 maggio.è tra i favoriti dell’appuntamento su terra rossa in Francia, dopo l’eliminazione al secondo turno degli Internazionali per mano di Rafael Nadal. Presenti anche altri giocatori di rilievo come Goffin e Schwartzman. Ilcomplessivo è di 419.470 euro, con il vincitore che percepirà oltre a 250 punti Atp anche una cifra attorno ai 41 mila euro. Circa 5 mila euro sono stanziati per il primo turno. Di seguito la suddivisione nel dettaglio dal primo turno alla finale del torneo di. PRIMO TURNO: €5.415 (0 punti) SECONDO TURNO: €9.000 (20 punti) QUARTI DI FINALE: €14.000 (45 punti) SEMIFINALE: ...

