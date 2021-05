Alessia Marcuzzi difende i Maneskin (Di domenica 23 maggio 2021) Alessia Marcuzzi si schiera in difesa dei Maneskin e si mostra delusa e arrabbiata per le accuse – a quanto pare infondate – nei confronti di Damiano e della band dopo la vittoria all’Eurovision. Subito dopo la bella notizia della vittoria della band composta dai giovani ragazzi romani, è partito lo scandalo. La vittoria dei Maneskin all’Eurovision è stata celebrata da tutti. Molti sono i personaggi di spicco che Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 23 maggio 2021)si schiera in difesa deie si mostra delusa e arrabbiata per le accuse – a quanto pare infondate – nei confronti di Damiano e della band dopo la vittoria all’Eurovision. Subito dopo la bella notizia della vittoria della band composta dai giovani ragazzi romani, è partito lo scandalo. La vittoria deiall’Eurovision è stata celebrata da tutti. Molti sono i personaggi di spicco che Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

99per100 : RT @99per100: #ILPIÙGRANDEDITUTTI #THEGREATESTOFALL TELEVISIONE ???? 8?ttavi di finale Scegli il più grande PERSONAGGIO TV FEMMINILE di t… - daniele19921 : RT @cereninna: Comunque per chiarire: #Eurovision2022 per me ok Victoria Cabello, Mika, Ale Cattelan, Federico Russo (ex vj non quello che… - cuoreamaro_ : non Alessia Marcuzzi convinta che la Sony possa fare qualcosa di buono AHAHAHAHAHAAH alessia vieni qui ti racconto… - Cami71Michele : @MadameA02 Jerry Scotti e Alessia Marcuzzi Festival bar! ?? Pippo Baudo - mattia_nardelli : RT @cereninna: Comunque per chiarire: #Eurovision2022 per me ok Victoria Cabello, Mika, Ale Cattelan, Federico Russo (ex vj non quello che… -