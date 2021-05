Vaccino AstraZeneca, Open Day per Over 30 nel Lazio: ecco quando e come prenotarsi (Di sabato 22 maggio 2021) L’Open Day sembra essere una formula vincente, una modalità che la Regione Lazio (ma non solo) sta seguendo per accelerare la campagna di vaccinazione e non sprecare le dosi. Dopo gli Over 40 e la possibilità data “last minute” agli Over 35 per vaccinarsi con AstraZeneca oggi e domani nei vari hub allestiti dalla Pisana, il prossimo weekend – come spiega La Repubblica – toccherà ai 30enni. Leggi anche: Vaccini in farmacia a Roma e nel Lazio: chi può farlo, dove prenotare e da quando si può fare Open Day per Over 30 nel Lazio: ecco quando e come prenotarsi Il prossimo weekend, quello del 29 e del 30 maggio, l’Open Day ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 22 maggio 2021) L’Day sembra essere una formula vincente, una modalità che la Regione(ma non solo) sta seguendo per accelerare la campagna di vaccinazione e non sprecare le dosi. Dopo gli40 e la possibilità data “last minute” agli35 per vaccinarsi conoggi e domani nei vari hub allestiti dalla Pisana, il prossimo weekend –spiega La Repubblica – toccherà ai 30enni. Leggi anche: Vaccini in farmacia a Roma e nel: chi può farlo, dove prenotare e dasi può fareDay per30 nelIl prossimo weekend, quello del 29 e del 30 maggio, l’Day ...

