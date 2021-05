Tragedia in casa, muore bambino di 11 anni per un colpo di pistola (Di sabato 22 maggio 2021) Tragedia nella villetta di una frazione dell'hinterland pisano, costata la vita a un bambino di appena 11 anni, per un colpo di arma da fuoco partito accidentalmente dalla pistola del padre, di ... Leggi su lanazione (Di sabato 22 maggio 2021)nella villetta di una frazione dell'hinterland pisano, costata la vita a undi appena 11, per undi arma da fuoco partito accidentalmente dalladel padre, di ...

Advertising

Ettore572 : RT @saggiadecisione: Le tasse non vanno aumentate nè applicate all’1% della popolazione perché domani la applicheranno a tutti coloro che p… - saggiadecisione : Le tasse non vanno aumentate nè applicate all’1% della popolazione perché domani la applicheranno a tutti coloro ch… - infoitinterno : Bimbo di 11 anni morto per un colpo di pistola alla testa: tragedia in casa - Patrizi79006416 : - 79_Alessio : RT @romatoday: Bimbo di 11 anni morto per un colpo di pistola alla testa: tragedia in casa -