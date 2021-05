Sassuolo | De Zerbi | ' Battiamo la Lazio per festeggiare l' Europa'

Advertising

_SiGonfiaLaRete : #Sassuolo, i saluti di #DeZerbi in conferenza stampa - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SASSUOLO - De Zerbi: 'Vogliamo arrivare settimi' - susydigennaro : RT @napolimagazine: SASSUOLO - De Zerbi: 'Vogliamo arrivare settimi' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SASSUOLO - De Zerbi: 'Vogliamo arrivare settimi' - napolimagazine : SASSUOLO - De Zerbi: 'Vogliamo arrivare settimi' -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo Zerbi

- Roberto De, allenatore del, ha parlato alla vigilia della gara contro la Lazio . Il tecnico ha voluto fare un bilancio del suo triennio neroverde: "Il mio ciclo qui? Domani ...Commenta per primo Ilcerca un erede dell'allenatore Roberto De, che va allo Shakhtar in Ucraina. In cima alla lista c'è Vincenzo Italiano (Spezia) davanti a Stroppa, Dionisi e Gotti. Secondo Tuttosport , a ...Il bilancio è tutto positivo. Io, il mio staff, siamo riconoscenti al Sassuolo, a tutti i dipendenti che lavorano qua, ai giocatori che ci hanno seguito, alla gente di Sassuolo. Mi dispiace sia stato ...Il tecnico: "Vogliamo chiudere a 62 punti. Magnanelli è infortunato, Raspadori è da vedere, Djuricic e Caputo stanno bene" ...