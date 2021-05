Sangiovanni inarrestabile | la notizia bomba a poco dalla finale di Amici 20

(Di sabato 22 maggio 2021)è arrivato secondo ad20, subito dietro Giulia Stabile che tra l’altro è la sua fidanzata. Finalissima di coppia, insomma, quella andata in scena sabato 15 maggio 2021. Lei, ballerina, ha vinto 150mila euro e soprattutto ha interrotto una lunga serie di successi ottenuta dai cantanti negli ultimi anni. Inoltrefa è tornata a parlare della sua dolce metà, ma si è resa protagonista di una dichiarazione che sta lasciando un po’ di preoccupazione nei fan. In un’intervista a ‘Whoopsee’, oltre a commentare il suo successo si è aperta sul ragazzo con cui ha condiviso mesi e mesi di convivenza in casetta. E quindi ammesso che “con la distanza è un po’ difficile. Anche quattro giorni sembrano un mese di distacco. Spero di poterlo far sentire bene anche così”....

Leggi anche - >, sarà presto in tv: dove lo vedremo, grande sorpresa per i fan Dopo l'incredibile successo di 'Gucci bag', 'Lady' e 'Tutta la notte',si accinge ...... sapete dove lo vedremo? Segui anche il nostro canale ufficiale instagram per essere sempre aggiornato - >> clicca qui Grande sorpresa,presto in tv: dove lo vedremo Come vi abbiamo già ...Manca poco più di un mese al decennale del riconoscimento a bene tutelato dall’Unesco e il Monastero di Santa Maria in Valle, che al suo interno ...Sangiovanni dopo l'esperienza ad Amici di Maria De Filippi, sta per tornare in televisione: lo vedremo proprio a breve, ecco dove.