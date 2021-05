Rula Jebreal invoca le "quote rosa" per legge in tv

(Di sabato 22 maggio 2021) Ospite di Corrado Formigli la giornalista palestinese difende la sua scelta di disertare PropagandaLive per via della mancanza di donne nel parterre

Advertising

PiazzapulitaLA7 : Spero che tutti gli uomini che mi hanno scritto privatamente per esprimere il loro sostegno partecipino nel corregg… - andreapurgatori : LA GUERRA INFINITA. Cronaca e storia di un conflitto lungo 73 anni. #atlantide (21.15 #La7} Rula Jebreal… - valigiablu : La sottorappresentanzione della donne: al di là di Rula Jebreal e Propaganda Live | @Giulia_B - infoitcultura : Rula Jebreal spiega perché non è andata a Propaganda Live | VIDEO - 273_333 : RT @andreapurgatori: LA GUERRA INFINITA. Cronaca e storia di un conflitto lungo 73 anni. #atlantide (21.15 #La7} Rula Jebreal @rulajebreal… -

Ultime Notizie dalla rete : Rula Jebreal

La pasionaria del femminismo in tv,, non lascia, raddoppia. Dopo il fuoco amico sparato contro Zoro e Propaganda Live, durante l'ospitata da Formigli a PiazzaPulita, sempre su La7, torna a parlare del suo gran rifiuto e ...Dopo le polemiche arrivate a seguito delle accuse diche ha rifiutato l'invito di partecipare alla trasmissione 'Propaganda Live' dopo aver constatato che sarebbe stata l'unica ospite donna, l a trasmissione di La7 è stata travolta da un ...Ospite di Corrado Formigli la giornalista palestinese difende la sua scelta di disertare PropagandaLive per via della mancanza di donne nel parterre ...Barbara Serra su Rula Jebreal e parità genere in tv, video Propaganda Live: "Italia non equa, io valorizzata fuori. Parlare di competenze nasconde problemi" ...