Pazzesco Lewandowski: al 90' batte il record di Müller! Il Werder retrocede dopo 41 anni (Di sabato 22 maggio 2021) Verdetti e drammi. Nell'ultima giornata di Bundesliga non sono mancati i colpi di scena. dopo lo Schalke retrocede direttamente anche il Werder Brema, che non scendeva in Zweite Liga dal 1980. I ... Leggi su gazzetta (Di sabato 22 maggio 2021) Verdetti e drammi. Nell'ultima giornata di Bundesliga non sono mancati i colpi di scena.lo Schalkedirettamente anche ilBrema, che non scendeva in Zweite Liga dal 1980. I ...

Advertising

ilcirotano : Pazzesco Lewandowski: al 90’ batte il record di Müller! Il Werder retrocede dopo 31 anni - - forzagranata1 : ?? #CALCIO Lewandowski pazzesco! Union Berlino in Conference, Werder retrocesso Accade di tutto nell'ultimo atto di… - Fprime86 : RT @CorSport: ?? #Lewandowski pazzesco! #UnionBerlino in #Conference, #Werder retrocesso ? - CorSport : ?? #Lewandowski pazzesco! #UnionBerlino in #Conference, #Werder retrocesso ? - sportli26181512 : Lewandowski pazzesco! Union Berlino in Conference, Werder retrocesso: Accade di tutto nell'ultimo atto di… -