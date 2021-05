Palermo, i rosanero chiudono la porta: difesa rinata, nei playoff zero le reti incassate (Di sabato 22 maggio 2021) Il Palermo può puntare sulla propria difesa.Palermo, è record di successi di fila: quattro vittorie consecutive per la banda di FilippiPrestazioni incoraggianti quelle offerte dalla retroguardia rosanero che nei due turni dei playoff non hanno subito nemmeno una rete, al pari della Pro Vercelli che ha però disputato una sola gara. Quello 0 nella casella delle reti incassante non è un a novità da quando mister Filippi siede in panchina, infatti nelle ultime 12 uscite in ben 6 occasioni il Palermo è riuscito a mantenere inviolata la propria porta. Un aspetto importante che ha giovato senza dubbio alla seconda parte di campionato dei rosanero che, scrive l'edizione odierna de 'Il Giornale di Sicilia', hanno trovato il ... Leggi su mediagol (Di sabato 22 maggio 2021) Ilpuò puntare sulla propria, è record di successi di fila: quattro vittorie consecutive per la banda di FilippiPrestazioni incoraggianti quelle offerte dalla retroguardiache nei due turni deinon hanno subito nemmeno una rete, al pari della Pro Vercelli che ha però disputato una sola gara. Quello 0 nella casella delleincassante non è un a novità da quando mister Filippi siede in panchina, infatti nelle ultime 12 uscite in ben 6 occasioni ilè riuscito a mantenere inviolata la propria. Un aspetto imnte che ha giovato senza dubbio alla seconda parte di campionato deiche, scrive l'edizione odierna de 'Il Giornale di Sicilia', hanno trovato il ...

Advertising

WiAnselmo : #Palermo, i rosanero chiudono la porta: difesa rinata, nei playoff zero le reti incassate - Mediagol : #Palermo, i rosanero chiudono la porta: difesa rinata, nei playoff zero le reti incassate - tifosipalermoit : Giocatori, panchine, arbitro e avversari, richiameranno alla memoria Giovanni Falcone e tutte le vittime di quella… - tifosipalermoit : La saggezza della filosofia orientale per commentare quanto sta vivendo sulla sua pelle, il noto arbitro La Penna.… - sportavellino : Verso Palermo-Avellino – Tutti i numeri della formazione rosanero - -