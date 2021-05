Nessun rifinanziamento per gli incentivi statali

(Di sabato 22 maggio 2021) Sembrava che potesse trovare spazio nel Decreto Sostegni bis, come alcuni quotidiani avevano ipotizzato nei giorni scorsi. Niente da fare, invece: non è previsto, almeno finora, .: è sicuro? Sappiamo già che il Decreto ha ricevuto approvazione due giorni fa, lo scorso 20 maggio. Fino all’ultimo sarebbe stato

Advertising

Italia_Notizie : Incentivi auto, nel Decreto Sostegni-bis nessun rifinanziamento. Unrae, Federauto e Anfia: “Scelta incomprensibile… - fattiamotore : Incentivi auto, nel Decreto Sostegni-bis nessun rifinanziamento. Unrae, Federauto e Anfia: “Scelta incomprensibile… - infoiteconomia : Anfia-Federauto-Unrae - 'Nessun rifinanziamento degli incentivi: scelta incomprensibile del governo' - dinoadduci : Anfia-Federauto-Unrae - 'Nessun rifinanziamento degli incentivi: scelta incomprensibile del governo' - GaetanoScavuzzo : RT @motorionline: #Incentivi #auto, nel decreto sostegni-bis nessun rifinanziamento -

Ultime Notizie dalla rete : Nessun rifinanziamento

per gli incentivi auto, le preoccupazioni delle associazioni di categoria Questa decisione ha suscitato alcune preoccupazioni nelle associazioni di categoria. In un comunicato ...Il mancato, dopo 'l'inaspettata assenza' nel Pnrr di interventi specifici a favore di 'tecnologie a bassissime emissioni', rappresenta una 'dimenticanza che va contro la strategia di ...Il Decreto Sostegni bis non prevede di rifinanziare gli incentivi statali per il settore auto. Le associazioni di categoria: "inaspettata mancanza".2' di lettura 22/05/2021 - Nessuna novità al momento dalla Regione sul fronte difesa costa per il Comune di Pesaro. Nella risposta in Aula all'interrogazione del consigliere regionale Andrea Biancani ...