“Lei aspetta” è il nuovo brano di Lorenzo Semprini: “Una nuova sfida per me” (Di sabato 22 maggio 2021) “Dipende da dove ti metti, ma da qualsiasi parte la guardi ‘Lei aspetta’ è parte del viaggio, perché affronta temi con i quali ci confrontiamo tutti i giorni: la paura, il distacco, l’equilibrio da trovare dopo una caduta, la fatica di rialzarsi, le ferite, il destino” Dal 14 maggio è disponibile in rotazione radiofonica “Lei aspetta”, brano che anticipa il primo album da solista di Lorenzo Semprini in uscita nel 2021. Il singolo è presente sulle piattaforme di streaming dal 7 maggio. La paura è un sentimento che ti può circondare ed impedire di respirare; può arrivare all’improvviso, oppure attendere paziente come un equilibrista sull’argine di un fiume. Prima o poi tutti cadiamo, ma l’importante è trovare il modo per provare a rialzarsi, magari con ammaccature e lividi: “Lei ... Leggi su lopinionista (Di sabato 22 maggio 2021) “Dipende da dove ti metti, ma da qualsiasi parte la guardi ‘Lei’ è parte del viaggio, perché affronta temi con i quali ci confrontiamo tutti i giorni: la paura, il distacco, l’equilibrio da trovare dopo una caduta, la fatica di rialzarsi, le ferite, il destino” Dal 14 maggio è disponibile in rotazione radiofonica “Lei”,che anticipa il primo album da solista diin uscita nel 2021. Il singolo è presente sulle piattaforme di streaming dal 7 maggio. La paura è un sentimento che ti può circondare ed impedire di respirare; può arrivare all’improvviso, oppure attendere paziente come un equilibrista sull’argine di un fiume. Prima o poi tutti cadiamo, ma l’importante è trovare il modo per provare a rialzarsi, magari con ammaccature e lividi: “Lei ...

Advertising

Lopinionista : “Lei aspetta” è il nuovo brano di Lorenzo Semprini: “Una nuova sfida per me” - fraiso72 : RT @zampa_qua: ATTENZIONE????????3287478680 BRENDA è una mammina,ma i suoi cuccioli,sono stati adottati,lei è rimasta sola,è buona, docile,????… - SavaDaiana : RT @zampa_qua: ATTENZIONE????????3287478680 BRENDA è una mammina,ma i suoi cuccioli,sono stati adottati,lei è rimasta sola,è buona, docile,????… - ilBarby : @LelaDipi @ladanihadetto No. Lei per partito preso pensa che se lei va dai matrimoni altrui , lei si aspetta che gl… - anaid1958 : RT @zampa_qua: ATTENZIONE????????3287478680 BRENDA è una mammina,ma i suoi cuccioli,sono stati adottati,lei è rimasta sola,è buona, docile,????… -