L’agente di Hysaj | «Non ho più sentito il Napoli | ma non c’è alcuna preclusione a restare»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 22 maggio 2021)di Elseid, Mario Giuffredi, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo, parlando del futuro del difensore azzurro, in scadenza di contratto: “Non ho piùil, ad oggi persono andato avanti con altri club. Magari, il presidente dopo la partita con il Verona ci contatta. Non abbiamo aspettato la fine del campionato volutamente: non solo in Italia, nessuno ha deciso chi è l’allenatore. Non abbiamo firmato con nessun club: se ci verrà fatta un’offerta, la valuteremo, anche dal. Nessunanei confronti di una permanenza a“. Il suo futuro è legato a quello di Gattuso? “Non so cosa faccia Gattuso: mi farebbe piacere se rimanesse a. Sia lui sia il presidente hanno ...