Juve: Pirlo, non credo società decida su un risultato (Di sabato 22 maggio 2021) "Mi piace fare questo lavoro, è normale che uno si riconfermerebbe perché piace avere questa adrenalina e questa pressione: hai bisogno di sentire che il sangue ti scorra nelle vene e ho voglia di ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 22 maggio 2021) "Mi piace fare questo lavoro, è normale che uno si riconfermerebbe perché piace avere questa adrenalina e questa pressione: hai bisogno di sentire che il sangue ti scorra nelle vene e ho voglia di ...

Advertising

juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa di Mister @Pirlo_Official! LIVE su @JuventusTv:… - juventusfc : #BolognaJuve, fra poco le parole di Mister @Pirlo_official ?? - juventusfc : Buon compleanno, Mister @Pirlo_official ??? - MattiaGiovi : RT @juventusfc: Inizia in questo momento la conferenza stampa di Mister @Pirlo_Official! LIVE su @JuventusTv: - CozzettoRenato : @marcokaf Pirlo, come Sarri all'epoca, sa già che il suo futuro non sarà sulla panchina della Juve. O almeno non in prima squadra. -