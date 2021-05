Inter | De Vrij | “Ambizione massima | vogliamo ripeterci Juventus? Ai bianconeri dico una cosa”

Leggi su mediagol

(Di sabato 22 maggio 2021) Stefan Deè stato nuovamente il faro difensivo della stagione dell'.L'olandese, fin dal suo approdo in quel di Milano, non ha mai deluso le alte aspettative messe sul tavolo dai sostenitori nerazzurri e dalla società. Arrivato a costo zero dalla Lazio, il centrale difensivo che tanto aveva stupito nei mondiali del 2014 con la sua Olanda, è ben presto diventato la colonna portante del reparto arretratoista.Un'ascesa rapida, tangibile, che ha portato l'al raggiungimento di una solidità difensiva con parametri statistici estremamente positivi e convincenti per tutto l'arco di questa stagione e non solo. Protagonista assoluto della corazzata di Antonio Conte, Desi è raccontato in un'vista esclusiva concessa ai microfoni di SportMediaset, dove ha fatto il ...