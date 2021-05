I contagi frenano ancora 4 717 | tasso di positività all' 1 | 6%

(Di sabato 22 maggio 2021) Prosegue il calo della curva epidemica in Italia. Secondo il l bollettino quotidiano del ministero della Salute i nuovi casi di oggi sono 4.717 (ieri erano stati 5.218). In aumento i tamponi eseguiti: ...

Prosegue il calo della curva epidemica in Italia. Secondo il l bollettino quotidiano del ministero della Salute i nuovi casi di oggi sono 4.717 (ieri erano stati 5.218). In aumento i tamponi eseguiti: ......'La cancellazione di un evento che ha il potenziale di aumentare in modo esponenziale ilda ... In Giappone la campagna vaccinale prosegue a rilento per le lungaggini burocratiche chel'...Ieri il numero dei casi è calato, ma è aumentato quello dei decessi. Intanto, l'Italia si prepara a diventare gialla. E qualche regione va verso la zona bianca ...Sono 4.717 i nuovi casi di Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore e 125 i decessi registrati. PIEMONTE Oggi l'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 400 nuovi casi di persone risultate ...