Gauff | la regina di Parma

Advertising

rep_parma : Wta di tennis: Gauff è la regina di Parma [aggiornamento delle 16:26] -

Ultime Notizie dalla rete : Gauff regina

Numero 30 del mondo, il suo best ranking che migliorerà ancora la prossima settimana,ha vinto 20 delle ultime 26 partite giocate nel circuito WTA. I suoi progressi sono sotto gli occhi di ...Coriè ladi Mariano. Sul centrale del Tc Parma, la diciassettenne statunitense domina la finale contro la cinese Qiang Wang e si aggiudica l'Emilia - Romagna Open Wta 250 organizzato da Mef ...Coco Gauff ha vinto l'Emilia Romagna Open di tennis. La 17enne statunitense ha battuto in due set (6-1;6-3) in finale la cinese Wang nel Wta 25 disputato nel tennis club di Mariano (Parma).Cori Gauff è la regina di Mariano. Sul centrale del Tc Parma, la diciassettenne statunitense domina la finale contro la cinese Qiang Wang e si aggiudica l'Emilia-Romagna Open Wta 250 organizzato da Me ...