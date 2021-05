Gara - 1 di semifinale | brivido Milano | Shields piega Venezia all' ultimo tiro

Advertising

OlimpiaMI1936 : ?? GAME DAY ?? ?? @LegaBasketA PLAYOFF | Semifinale - Gara 1 ?? @REYER1872 ? 21.00 ?? @MediolanumForum ???? Diretta… - EurovisionRai : I Paesi in gara nella 2^ semifinale di #Eurovision Alle 20:45 su @RaiQuattro @RaiRadio2 e @RaiPlay #ESCita… - zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Venezia 81-79 Serie A basket in DIRETTA: l’Armani Exchange conquista gara-1 della serie di semi… - fabiocavagnera : Le parole del coach biancorosso, dopo il successo nel primo episodio della semifinale #LBAplayoff #olimpiamilano - OlimpiaMiNews : Le parole del coach biancorosso, dopo il successo nel primo episodio della semifinale #LBAplayoff #olimpiamilano -

Ultime Notizie dalla rete : Gara semifinale

Vittoria con il brivido per l'AX Milano che doma nel finale, nella prima sfida della serie di, una splendida Reyer grazie ad un grande Shields, 81 - 79.ad alta intensità con l'Umana che rintuzza ogni tentativo di fuga dei milanesi trascinata da Tonut, Daye e Watt. Fondamentale ...Domani1 della secondatra Happy Casa Brindisi contro Virtus Segafredo Bologna. Al Pala Pentassuglia ci saranno 535 spettatori ad incitare la 'Stella del Sud', alla prima storica ...L'Amatori Wasken Lodi è la prima finalista scudetto della Serie A1 2020/2021 di hockey pista. E' questo il verdetto netto che è emerso dalla gara -3 delle semifinali playoff, dove i lombardi hanno bat ...La sconfitta in gara - 2 contro Pinerolo chiude le possibilità di promozione per Ravenna nella massima categoria. Il coach Simone Bendandi non ha dubbi: Usciamo a testa alta . La Teodora in Piemonte o ...