F1, pista umida nelle FP3 di Monaco? (Di sabato 22 maggio 2021) I protagonisti della massima formula potrebbero incontrare un'asfalto umido nei primi minuti delle FP3 del Gran Premio di Monaco, previste per le 11.00. La pioggia di questa notte ha lasciato i propri segni sulle strade di Montecarlo che, prima della F1, stanno accogliendo la seconda prova sprint del week-end della FIA F2. La principale categoria che segue il 'Circus' sta utilizzando delle gomme da bagnato, le uniche disponibili in queste condizioni. Il passaggio delle vetture asciugherà il circuito e non dovrebbero esserci problemi per i piloti del Mondiale. Questa mattina vivremo gli ultimi giri prima delle qualifiche che si terranno questo pomeriggio a partire dalle 15.00. La Ferrari è attesa a confermarsi dopo gli ottimi segnali del giovedì con il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz. La Rossa insegue la prima pole-position dal 2021, un risultato ...

