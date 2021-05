F1, Gp Monaco: pole straordinaria di Leclerc, Sainz in seconda fila (Di sabato 22 maggio 2021) Monaco - Charles Leclerc conquista la pole position nel Gran Premio di Monaco , quinto appuntamento stagionale della Formula 1 . Il monegasco, che a pochi secondi dalla fine del Q3 finisce a muro ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 22 maggio 2021)- Charlesconquista laposition nel Gran Premio di, quinto appuntamento stagionale della Formula 1 . Il monegasco, che a pochi secondi dalla fine del Q3 finisce a muro ...

Advertising

ScuderiaFerrari : POLE IN MONACO ???? Grande @Charles_Leclerc! ?? #essereFerrari ?? #MonacoGP - SkySportF1 : ?? LECLERC IN POOOOLE POSITION? ?? Poi va a muro e il #Q3 finisce prima I risultati ? - SkySportF1 : ?? Verstappen miglior tempo a Monaco nelle #FP3 ?? Ferrari super competitive. Alle 15 la qualifica LIVE su Sky Sport… - tnd_bendtner : RT @ScuderiaFerrari: POLE IN MONACO ???? Grande @Charles_Leclerc! ?? #essereFerrari ?? #MonacoGP - santiago_f20 : RT @ScuderiaFerrari: POLE IN MONACO ???? Grande @Charles_Leclerc! ?? #essereFerrari ?? #MonacoGP -