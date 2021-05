Eurovision 2021 | vincitore | chi ha vinto la kermesse

Leggi su tpi

(Di sabato 22 maggio 2021)– Chi hala finale dell’Song Contest, in programma stasera – 22 maggio– alle ore 20,35? A trionfare è stato… notizia in aggiornamento… Finalisti Tra i finalisti dell’evento musicale ci sono i Maneskin, freschi vincitori del Festival di Sanremo. La band romana, secondo i bookmaker, sarebbe tra i favoriti per la vittoria finale. Ma vediamo insieme l’elenco dei 26 cantanti finalisti dell’e le rispettive nazioni: Norvegia – Tix con “Fallen Angel” Israele – Eden Alene con “Set Me Free” Russia – Manizha con “Russian Woman” Azerbaijan – Efendi con “Mata Hari” Malta – Destiny con “Je me casse” Lituania – The Roop con “Discoteque” Cipro – Elena ...