(Di sabato 22 maggio 2021)a: “ancora super il sigillo Champions” Massimiliano, ex attaccante del, attualmente allenatore, ha rilasciato un’intervista a “Magazine.Com” per parlare del, di, della decisiva gara contro ile di altro. Queste le sue parole: SU FIORENTINA –“Grandissima vittoria delcontro la Fiorentina. Ho visto gli azzurri un po’ contratti all’inizio, per l’evidente posta in palio, pero’ dopo l’1-0 mi sono sembrati piu’ sciolti. -afferma– Da quel momento ilha iniziato a giocare con maggiore convinzione e dopo poco infatti e’ ...

Advertising

Enzovit : Esposito: ''Napoli-Verona partita difficile. Punto su Insigne e Osimhen'' - Teresa01734956 : 'I figli della Madonna' Erano così chiamati i bambini che venivano lasciati nella 'ruota degli esposti' della Chie… - BuonomoPino : 21/5 i Buonomo ci sono in Italia circa 736 famiglie con questo cognome Il comune con maggiore diffusione è Napoli,… - 100x100Napoli : Salvatore Esposito parla della partita di domenica e di quello che sarebbe potuto essere il campionato del #Napoli. - edizionislam : L’avventura di Diego Armando #Maradona attraverso le parole di giocatori italiani e stranieri. La storia del passag… -

Ultime Notizie dalla rete : Esposito Napoli

... Latina - Vis Artena (Domenico Mirabella di), Sassari Latte Dolce - Torres (Emanuele Bracaccini di Macerata), Muravera - Carbonia (Saveriodi Ercolano), Savoia - Insieme Formia (......Gli uomini di coach Nicolaconcedono il quarto set per ciò che concerne l'attuale stagione, e poi vincono in rimonta conquistando il terzo successo in altrettante sfide contro la Sacs...Napoli, ladro distrugge la sede della polizia locale per recuperare la refurtiva che gli avevano sequestrato. Nella tarda serata di ieri ...Era stato arrestato per il furto di un cellulare e nello zaino ne aveva a decine. Voleva recuperarli Nella tarda serata di ieri, a seguito del danneggiamento di una vetrata d’ingresso di un hotel in v ...