Covid: multa a Bolsonaro per bagno di folla senza mascherina (Di sabato 22 maggio 2021) Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro dovrà pagare una multa a causa di un bagno di folla senza mascherina a Maranhao. Lo ha annunciato il governatore di questo stato nel nord - est del Paese. Le ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 22 maggio 2021) Il presidente brasiliano Jairdovrà pagare unaa causa di undia Maranhao. Lo ha annunciato il governatore di questo stato nel nord - est del Paese. Le ...

