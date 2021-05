Bob Dylan, apre un museo dedicato al cantautore (Di sabato 22 maggio 2021) Bob Dylan avrà il suo museo e l’annuncio arriva alla vigilia dell’80esimo compleanno del ‘menestrello del rock’ insignito del Premio Nobel della Letteratura. E’ il Bob Dylan Center con sede a Tulsa in Oklahoma, che aprirà i battenti il 10 maggio 2022. Sebbene i promotori dell’iniziativa evitino di usare la parola “museo”, la nuova istituzione sarà il deposito di oltre 100.000 “tesori culturali esclusivi”, che verranno periodicamente esposti al pubblico. Nella collezione sono incluse registrazioni inedite ed edite, film di spettacoli e performance, fotografie e manoscritti. Lo studio di progettazione architettonica Olson Kundig, di cui Alan Maskin è il responsabile del progetto, ha rivelato i rendering esterni e interni del centro, che sarà situato nel quartiere delle arti di Tulsa, vicino a un’attrazione già ... Leggi su italiasera (Di sabato 22 maggio 2021) Bobavrà il suoe l’annuncio arriva alla vigilia dell’80esimo compleanno del ‘menestrello del rock’ insignito del Premio Nobel della Letteratura. E’ il BobCenter con sede a Tulsa in Oklahoma, che aprirà i battenti il 10 maggio 2022. Sebbene i promotori dell’iniziativa evitino di usare la parola “”, la nuova istituzione sarà il deposito di oltre 100.000 “tesori culturali esclusivi”, che verranno periodicamente esposti al pubblico. Nella collezione sono incluse registrazioni inedite ed edite, film di spettacoli e performance, fotografie e manoscritti. Lo studio di progettazione architettonica Olson Kundig, di cui Alan Maskin è il responsabile del progetto, ha rivelato i rendering esterni e interni del centro, che sarà situato nel quartiere delle arti di Tulsa, vicino a un’attrazione già ...

Advertising

Avvenire_Nei : Bob Dylan compie 80 anni: ecce le sue 5 canzoni più famose - Adnkronos : Cantautore, musicista, premio #Nobel, Oscar e Pulitzer: gli 80 anni di #BobDylan. - CafagnaGiovanni : RT @Marco_dreams: Red Ronnie dice che il mito di Bob Dylan è esagerato, le sue canzoni non hanno mai avuto successo se non interpretate da… - Sempavor : RT @Marco_dreams: Red Ronnie dice che il mito di Bob Dylan è esagerato, le sue canzoni non hanno mai avuto successo se non interpretate da… - Adnkronos : #BobDylan avrà il suo museo, aprirà negli Usa tra un anno. -