Atletico | il pagellone della stagione | Oblak e Suarez determinanti Anche il Cholo da 9

La Gazzetta dello Sport

Ce l'ha fatta di nuovo. A 7 anni di distanza è riuscito a spezzare ancora il duopolio Barça - Madrid portando all'la sua undicesima Liga. Negli ultimi 3 successi dei Colchoneros in campionato, lui c'era: prima in campo e poi in panchina. Partenza spettacolare, è andato in testa alla 12a giornata e ha ...Voto : 5 - Morata: Sembrava essere tornato come quello di Allegri ma si risveglia brutto anatroccolo quando la squadra non carbura, l'chiede troppo, con uno sconto è da avere a disposizione ...Telecronaca: Stefano Borghi e Federico Balzaretti. Sempre alle 18:00 la sfida tra Eibar e Barcellona Telecronaca: Massimo Callegari. Alle 18:00 in campo anche Valladolid e Atletico Madrid, solo 90 min ...Si decidono il campionato francese e quello spagnolo, tra sabato e domenica sapremo se l'Atletico Madrid e i Lille avranno fatto l'impresa ...