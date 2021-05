Amici 20, il primo album di Aka7even: “voglio essere un artista eclettico” (Di sabato 22 maggio 2021) Nella giornata di ieri, venerdì 21 maggio 2021, Aka7even ha fatto il suo primo album intitolato omonimo. Dentro ci sono ben 12 canzoni, tra qui sono compresi “Yellow”, “MI manchi”, “Mille Parole” e “Loca“, che il ragazzo ha già presentato sul palco. Il ragazzo, è stato intervistato da Fanpage, ed ha parlato della sua versatilità, la quale si può sentire anche nel CD. Aka7even, a questo punto, ha detto che il suo sogno è proprio quello di essere un cantante eclettico, seguendo lo stile Americano. Aka7even ed il suo album Per festeggiare l’uscita del CD in compagnia dei suoi fan, Aka7even ha fatto una diretta Instagram. Proprio durante la diretta, ha parlato del suo CD e del collega Tancredi, perché il ragazzo insieme ad ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 22 maggio 2021) Nella giornata di ieri, venerdì 21 maggio 2021,ha fatto il suointitolato omonimo. Dentro ci sono ben 12 canzoni, tra qui sono compresi “Yellow”, “MI manchi”, “Mille Parole” e “Loca“, che il ragazzo ha già presentato sul palco. Il ragazzo, è stato intervistato da Fanpage, ed ha parlato della sua versatilità, la quale si può sentire anche nel CD., a questo punto, ha detto che il suo sogno è proprio quello diun cantante, seguendo lo stile Americano.ed il suoPer festeggiare l’uscita del CD in compagnia dei suoi fan,ha fatto una diretta Instagram. Proprio durante la diretta, ha parlato del suo CD e del collega Tancredi, perché il ragazzo insieme ad ...

Advertising

teatrolafenice : ?? «Fissare degli obiettivi è il primo passo per trasformare l’invisibile nel visibile» (Anthony Robbins). Buon sab… - martina_deddy : @sonodeddy de come primo sabato senza amici dopo sei mesi la pretendiamo una tua live e daiii - sportli26181512 : LIVE MN - Primavera, Milan-Bologna (0-0) - Tra poco il fischio d'inizio: Amici e amiche di - dory1490 : La cosa bella è proprio questa, per tutta la vita volente o nolente si ricorderanno per sempre l'uno dell'altra, di… - infoitcultura : Amici 20, il primo album di Aka7even: “voglio essere un artista eclettico” -