Uomini e Donne, Rosa Perrotta è incinta di una bimba? (Di venerdì 21 maggio 2021) Superata la crisi di qualche mese fa, Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta sono più uniti e innamorati che mai. Assieme al loro primogenito, Domenico Ethan, si sono trasferiti a Milano e secondo i rumors sarebbero pronti ad allargare la famiglia. Ma c’è di più: fonti vicine alla coppia sostengono che l’ex tronista di Uomini e Donne sia già incinta di una bambina. L’ex tronista di Uomini e Donne Rosa Perrotta nasconde un dolce segreto? Ovviamente non c’è ancora alcuna prova né alcuna dichiarazione ufficiale, ma di recente più di qualcuno ha notato come la pancia della bella Rosa sia leggermente lievitata (forse si tratta semplicemente di problemi di salute, come l’eccesso di gonfiore?) e come lei raramente si mostri a ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 21 maggio 2021) Superata la crisi di qualche mese fa, Pietro Tartaglione esono più uniti e innamorati che mai. Assieme al loro primogenito, Domenico Ethan, si sono trasferiti a Milano e secondo i rumors sarebbero pronti ad allargare la famiglia. Ma c’è di più: fonti vicine alla coppia sostengono che l’ex tronista disia giàdi una bambina. L’ex tronista dinasconde un dolce segreto? Ovviamente non c’è ancora alcuna prova né alcuna dichiarazione ufficiale, ma di recente più di qualcuno ha notato come la pancia della bellasia leggermente lievitata (forse si tratta semplicemente di problemi di salute, come l’eccesso di gonfiore?) e come lei raramente si mostri a ...

Advertising

m_hunziker : Anche gli uomini sono stufi della violenza sulle donne! Ed è così che è nata l’idea di far scendere in campo miti e… - PiazzapulitaLA7 : Spero che tutti gli uomini che mi hanno scritto privatamente per esprimere il loro sostegno partecipino nel corregg… - rulajebreal : A tutti i colleghi uomini che mi hanno espresso la solidarietà privatamente in questi giorni: vi chiedo di avere il… - FornariFlaminia : @333Ludo @theodorenap @vitaindiretta Pulizzi ha preso le notte durante il processo. Dai su non venire a me di conti… - Grazia55786504 : RT @ginginnigin: il modo di saccenza ed arroganza con cui alcuni uomini si pongono alle donne dice molto su di loro e sulla loro autostima… -