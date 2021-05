Università, più di 2000 studenti per il tour digitale di Luca Abete alla Parthenope (Di venerdì 21 maggio 2021) Fa tappa anche all’Università degli Studi di Napoli ‘Parthenope’, la campagna sociale motivazionale #NonCiFermaNessuno, destinata agli studenti delle Università italiane, animata dal carisma e dall’energia del noto inviato di Striscia la Notizia Luca Abete. “Siamo qui per sfatare un falso mito: i nostri ragazzi, non sono privi di valore, anzi, in questo momento così complesso si sono rivelati capaci di rimboccarsi le maniche e dimostrarsi all’altezza di questa difficile sfida. La nostra terra ha bisogno di storie belle di resilienza quotidiana capaci di contagiare di coraggio una intera generazione”. Ed è proprio ‘contagiamoci di coraggio, il claim legato alla settima edizione del tour, che , causa pandemia, si sviluppa in streaming coinvolgendo ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 21 maggio 2021) Fa tappa anche all’degli Studi di Napoli ‘’, la campagna sociale motivazionale #NonCiFermaNessuno, destinata aglidelleitaliane, animata dal carisma e dall’energia del noto inviato di Striscia la Notizia. “Siamo qui per sfatare un falso mito: i nostri ragazzi, non sono privi di valore, anzi, in questo momento così complesso si sono rivelati capaci di rimboccarsi le maniche e dimostrarsi all’altezza di questa difficile sfida. La nostra terra ha bisogno di storie belle di resilienza quotidiana capaci di contagiare di coraggio una intera generazione”. Ed è proprio ‘contagiamoci di coraggio, il claim legatosettima edizione del, che , causa pandemia, si sviluppa in streaming coinvolgendo ...

Advertising

RAFXALTA : RT @appellolibdem: In Italia di tutto c'è bisogno tranne che di nuove tasse. La vera dote per i giovani è rendere più semplice e convenient… - CoppiniSandra : RT @appellolibdem: In Italia di tutto c'è bisogno tranne che di nuove tasse. La vera dote per i giovani è rendere più semplice e convenient… - nuccia20 : RT @appellolibdem: In Italia di tutto c'è bisogno tranne che di nuove tasse. La vera dote per i giovani è rendere più semplice e convenient… - danieledv79 : RT @appellolibdem: In Italia di tutto c'è bisogno tranne che di nuove tasse. La vera dote per i giovani è rendere più semplice e convenient… - sevecandido : RT @appellolibdem: In Italia di tutto c'è bisogno tranne che di nuove tasse. La vera dote per i giovani è rendere più semplice e convenient… -

Ultime Notizie dalla rete : Università più ABI ed Eni firmano Protocollo d'intesa per promuovere sostenibilità ... convegni, conferenze, seminari e corsi di formazione e la collaborazione anche con le Università ... sociali e di governance) possono avere un impatto sempre più rilevante sulle performance finanziarie ...

Scuola, Bianchi a Sky TG24: "Assumeremo 70mila persone, poi un concorso all'anno" ... tutte le misure che riguardano scuola e docenti Riguardo ai concorsi, Bianchi ha chiarito che si sta provvedendo a una più forte presenza delle attività formative a partire dall'università, che deve ...

Università, più di 2000 studenti per il tour digitale di Luca Abete alla Parthenope - Ildenaro.it Il Denaro ... convegni, conferenze, seminari e corsi di formazione e la collaborazione anche con le... sociali e di governance) possono avere un impatto semprerilevante sulle performance finanziarie ...... tutte le misure che riguardano scuola e docenti Riguardo ai concorsi, Bianchi ha chiarito che si sta provvedendo a unaforte presenza delle attività formative a partire dall', che deve ...