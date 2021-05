Un nuovo gioco di Tony Hawk è in arrivo | dice il batterista dei CKY – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer it

Leggi su helpmetech

(Di sabato 22 maggio 2021) Ildei CKY, Jess Margera, si è lasciato sfuggire il fatto che la sua band sta lavorando alla colonna sonora del “prossimo”..potrebbe avere unvideoinattualmente in sviluppo, è emerso da parte deldei CKY nel corso del podcast Behind Closed Doors, e nonostante la fonte sia inusuale potrebbe essere veritiera. Si tratterebbe di una strana tradizione per questa serie: anche l’uscita di’s Pro Skater 1 e 2 venne infatti anticipata da alcuni leak fatti trapelare per sbaglio da vari musicisti, le cui opere sarebbero andate a far … Notizie giochi PlayStation 4Read More L'articolo Undi ...