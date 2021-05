Udinese | settimana prossima si decide il futuro di Luca Gotti

(Di venerdì 21 maggio 2021)sirà ildiall’. L’attuale tecnico dei friulani incontrerà la dirigenza al fine di capire se le due strade proseguiranno insieme o se si separeranno. La società vorrebbe continuare con lui, ma ha anche iniziato a pensare ad altre opzioni. Una sarebbe Claudio Ranieri, che quest’oggi ha annunciato di voler lasciare la Sampdoria. Sir Claudio piace così come Roberto D’Aversa e Vincenzo Italiano dello Spezia, anche se quest’ultimo è più indietro nelle gerarchie. Poi il Torino: i granata hanno Ivan Juric come primo nome ma il rapporto coi granata è concreto e sarebbe l’alternativa per Cairo e Vagnati. SportFace.

